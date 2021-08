Calciomercato Juventus, accordo per Locatelli | Affare da 35 milioni più bonus

Locatelli alla Juventus, calciomercato: c’è l’accordo, per un affare da 35 milioni di euro più bonus. Al prossimo incontro si chiude.

Emergono ulteriori dettagli relativi all’incontro di questo pomeriggio tra la Juventus e il Sassuolo per Manuel Locatelli. Come rivelato dal Alfredo Pedullà sul proprio profilo social, un accordo tra le parti sarebbe stato raggiunto, sulla base di una valutazione complessiva da 35 milioni di euro più bonus, per un prestito con obbligo di riscatto. I bianconeri accetterebbero il pagamento tra un anno, ma vorrebbero questo fosse condizionato dall’ottenimento di un piazzamento in Champions League, mentre gli emiliano vorrebbero trasformarlo in un pagamento incondizionato.

Calciomercato Juventus, tormentone Locatelli: chiusura sempre più vicina

L’accordo è dietro l’angolo al punto che, stando a quanto riferito da Pedullà, l’intesa potrebbe essere trovata in occasione del prossimo incontro, presumibilmente dopo Ferragosto, quando le parti si riaggiorneranno per chiudere definitivamente una trattativa che si è protratta per tutta l’estate. Inutile ribadire che la destinazione “bianconera” ha il gradimento totale del calciatore, che non vede l’ora di iniziare la sua esperienza sotto l’ombra della Mole.