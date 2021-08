Calciomercato Juventus, decisione presa: la cessione slitta di un anno. Il piano è saltato dopo l’arrivo di Messi

Il piano è saltato dopo l’arrivo di Leo Messi. Anche se il sogno del Psg – secondo il Corriere dello Sport – è solamente rinviato di un anno. O almeno, la sensazione è questa in questo momento, visto che i parigini avrebbero comunque accettato l’idea di perdere Mbappé a parametro zero il prossimo anno, nonostante i 180 milioni di euro spesi per strapparlo al Monaco. E allora il tridente Messi-Neyamar-Cristiano Ronaldo, almeno per questa stagione, non si vedrà. Soprattutto se il Real Madrid non farà nessun assalto nei confronti della stellina francese. Ma se Florentino Perez, da qui alla fine del calciomercato, decidesse di regalare ad Ancelotti Mbappé, allora le strade della Juve e CR7 si potrebbero dividere un anno prima della naturale scadenza del contratto.

Ma sembra una situazione lontana dal concretizzarsi, soprattutto in questo momento. Anche per il Ronaldo visto nella prima uscita stagionale contro il Barcellona. Motivato il portoghese, che sembra essersi tuffato nella sua ultima stagione in bianconero con le giuste motivazioni.

