Calciomercato Juventus, è il Locatelli day | Diretta LIVE dell’affare

Calciomercato Juventus, la trattativa Locatelli è ormai giunta alle sue battute conclusive: segui con noi la Diretta Live dell’affare.

Uno dei tormentoni dell’estate “rischia” di essere giunto alle sue battute conclusive; dopo una trattativa durata mesi, oggi Juventus e Sassuolo si incontrano per provare a scrivere la parola fine all’affare Locatelli. I contatti telefonici degli ultimi giorni hanno contribuito ad avvicinare ancor di più le parti, con la richiesta dei neroverdi che si dovrebbe attestare sui 35 milioni di euro, con i bianconeri attesi ad un ulteriore rilancio, l’ultimo, per accontentare gli emiliani e regalare ad Allegri il rinforzo tanto atteso per una mediana orfana di inventiva e di dinamismo.

Calciomercato Juventus, è il giorno di Locatelli: vivi con JVL la diretta della giornata

