Calciomercato Juventus, doppio addio | Arriva la fumata bianca

Calciomercato Juventus, il doppio addio è ormai realtà: trovato l’accordo per il trasferimento dei due calciatori.

Doppio affare in uscita per la Juventus, che ha ultimato gli addii di Rafia e di Peeters: entrambi i giovani si accaseranno allo Standard Liegi, per trovare maggiore continuità in un contesto nel quale possono esprimersi e mettere minuti importanti nelle gambe. Non sono state ancora rese note con chiarezza le modalità con le quali saranno suggellati gli affari, anche se dalle indiscrezioni che trapelano dal Belgio, si dovrebbe chiudere con la formula del prestito con diritto di riscatto. A rivelare gli addio sia di Rafia, sia di Peeters, ci ha pensato Romeo Agresti dai propri profili social.