Calciomercato Juventus, la trattativa è in una fase di stallo

Per il calciomercato della Juventus ci si avvicina davvero ai giorni cruciali, a breve potrebbero arrivare succulente novità per i tifosi.

E oltre che i supporters bianconeri attende novità ovviamente anche mister Allegri. Il tecnico livornese sta lavorando con la squadra sul campo ormai da quasi un mese per preparare il debutto in campionato contro l’Udinese. Vincere sarà solo il primo passo da compiere in una stagione che si preannuncia lunga e impegnativa, sia in Italia che in Europa. Per questo motivo la rosa della Juventus ha indubbiamente bisogno di altri volti nuovi dopo l’arrivo di Kaio Jorge.

