Juventus, la probabile formazione che affronterà l’Atalanta

La Juventus domani sera sarà impegnata in una amichevole impegnativa a pochi giorni dal via della serie A contro l’Atalanta di Gasperini.

Fischio d’inizio alle ore 20.30 per questa partita nella quale mister Allegri proverà probabilmente la squadra destinata ad esordire in campionato il 22 agosto contro l’Udinese. Ci sono dei calciatori che sono tornati in gruppo solamente all’inizio di agosto, come i nazionali azzurri e chi è stato impegnato in Copa America. Ma il tecnico dovrebbe mandarli in campo per verificare il loro stato di forma, anche se ci sono ancora molti dubbi da sciogliere riguardo la formazione iniziale. Di sicuro però ci sarà spazio per tutti.

LEGGI ANCHE –>Juventus, dall’America sono pronti a fare follie per lui

LEGGI ANCHE –>Calciomercato Juventus, ipotesi prestito per il difensore bianconero