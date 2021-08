Calciomercato Juventus, affare con il Cagliari | Ipotesi prestito per il difensore

La Juventus potrebbe andare incontro al Cagliari garantendo ai rossoblù il prestito di un calciatore del pacchetto arretrato. E’ Dragusin.

A Cagliari c’è aria di crisi tra il tecnico Semplici e uno dei suoi centrali più promettenti. Sebastian Walukiewicz, difensore 21enne polacco, non è stato convocato agli ultimi Europei perché non più titolare. La cosa non è piaciuta al ragazzo e agli agenti dello stopper che da inizio mercato chiedono la cessione a Giulini. Il presidente rossoblù lo valuta 10 milioni, cosa che lo rende inavvicinabile per tutte le compagini italiane. Tuttavia, mettendo in conto la cessione, il Cagliari ha chiuso Dragusin alla Juventus.

Dragusin e la voglia di giocare

Radu Dragusin è pronto a lasciare la Juventus e il Cagliari può rappresentare una soluzione per favorire la crescita del difensore centrale classe 2002. Fresco di rinnovo fino al 2025, secondo quanto appreso da calciomercato.com il calciatore rumeno è entrato nel mirino del club rossoblù. Gli isolani sono disposti a proporre ai bianconeri una formula che gli consenta di mantenere il controllo sul cartellino. Quale? l’ipotesi più plausibile è il semplice prestito. Da non escludere, però, il diritto di riscatto e la recompra.