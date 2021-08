Calciomercato Juventus, non solo Psg. Anche dall’MLS, esattamente dall’Inter Miami di Beckham, ci sarebbe un interesse concreto.

Calciomercato Juventus, ancora un anno e poi si vedrà il futuro del fuoriclasse portoghese. Dall’MLS non sono riusciti ancora a mandare giù il mancato assalto alla Pulce Messi e avrebbero intenzione di sferrare il colpo decisivo per Cristiano Ronaldo. Come sappiamo il fenomeno portoghese ha ancora una stagione da disputare con i bianconeri, a questo punto ormai certificata la sua permanenza, ma per il futuro è ancora tutto da decidersi.

Calciomercato Juventus, dall’MLS pronti a fare follie | Si tratta il bianconero

Il futuro di CR7 infatti potrebbe anche non essere al Psg, nonostante il desiderio dello sceicco di realizzare la fantasia dei tifosi e regalare la coppia da sogni CR7 – Messi. Stando alle ultime indiscrezioni, infatti, Cristiano Ronaldo potrebbe chiudere la sua carriera anche in America. L’MLS ha intenzione di fare follie pur di ottenere la presenza di Cristiano Ronaldo nel proprio campionato, come sappiamo CR7 lascerà Torino il prossimo giugno a parametro zero.