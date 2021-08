Calciomercato Juventus, Di Maria lancia un messaggio decisamente non piacevole per i tifosi bianconeri, “svelando” il futuro del bomber.

Calciomercato Juventus, Angel Di Maria esterno molto abile ed ex compagno e grande amico di Cristiano Ronaldo, intervistato da ‘Tyc Sport’, ha svelato involontariamente il futuro del fenomeno con il numero 7. Stando infatti alle parole di Di Maria non si nascondono le preferenze, ecco cosa ha detto:

“Cristiano Ronaldo morirebbe dalla voglia di essere qui”.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, futuro Dybala | Oggi nuovo incontro

Calciomercato Juventus, Di Maria svela il futuro del bomber | Tifosi avvisati

Il Psg in questa stagione sta facendo, letteralmente, follie per quanto concerne in colpi di mercato, proprio per questo motivo la situazione legata al futuro di CR7 appare tutt’ora incerta, come sappiamo il destino di Cristiano sarà di salutare la Juventus a giugno 2022 quando andrà in scadenza di contratto, motivo in più per pensare ad un clamoroso colpo di scena.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, oggi altro summit | Parti divise dai dettagli

Su questa eventualità Di Maria è sicuro: “Cristiano sicuramente vorrebbe esserci, ma hanno preso Messi e fortunatamente è molto meglio così”. Parole che probabilmente non piaceranno al portoghese ma che non lo escludono, di fatto, al sogno di tanti tifosi del mondo del pallone. Vedere CR7 e Messi insieme in una squadra sola.