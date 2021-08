Calciomercato Juventus, futuro Dybala | Oggi nuovo incontro

Ferragosto è ormai alle porte così come il prossimo campionato di serie A. Le ultime sulle mosse del calciomercato della Juventus.

La questione Locatelli sembra ormai essere vicina alla conclusione. E’ atteso un nuovo incontro tra le parti nei prossimi giorni tra la dirigenza juventina e quella del Sassuolo, ma l’accordo non è lontano e i tifosi si aspettano al più presto la fumata bianca. Il neo campione d’Europa è l’innesto tanto richiesto per innalzare il tasso tecnico della linea mediana. Ma c’è anche un’altra questione che la dirigenza vuole sistemare al più presto. Ovvero il rinnovo contrattuale di Paulo Dybala.

Calciomercato Juventus, per Dybala l’offerta è di 8 milioni a stagione

L’intenzione della società è chiara, è quella di prolungare l’accordo con il calciatore argentino. Allegri lo reputa fondamentale nel suo progetto tecnico e il numero dieci è consapevole che tutti si attendono da lui una stagione super. E’ destinato ad essere una colonna non solo della Juventus del presente, ma anche di quella del futuro. Come riporta Repubblica, oggi è in calendario un nuovo incontro con Jorge Antun, agente della “Joya”, per riuscire a trovare un punto d’intesa. L’offerta del club bianconero è di 8 milioni di euro circa a stagione più bonus. La sensazione è che anche in questo caso presto potrebbe esserci la tanto attesa fumata bianca.