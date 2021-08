Calciomercato Juventus, svolta Dybala | Spunta la data della firma

Calciomercato Juventus, rinnovo Dybala: spunta la data della firma sul contratto dell’attaccante argentino.

La fumata bianca per il rinnovo di Paulo Dybala è ormai dietro l’angolo, al punto che il fatidico nero su bianco potrebbe arrivare anche la prossima settimana: questo è ciò che ha raccolto la redazione di TMW, per la quale il summit andato in scena oggi ha contribuito ad avvicinare ancor di più le parti, con la distanza tra domanda ed offerta che ormai si è assottigliata a 1,5 milioni di euro. Dunque il tempi della firma della Joya saranno più brevi di quanto si ipotizzava: non più a fine mese, come inizialmente si credeva, ma la prossima settimana.

Calciomercato, Dybala-Juventus: intesa a un passo

Ormai non sembrano esserci più dubbi: Dybala continuerà a vestire la maglia bianconera, per continuare un sodalizio che negli ultimi anni ha vissuto tante, troppe battute d’arresto, causate non solo dai numerosi infortuni, ma anche dalla figura ingombrante di Cristiano Ronaldo, che ha comunque oscurato l’attaccante argentino, obbligandolo a giocare in posizioni del campo atipiche per un calciatore della sua classe. Dietro questa scelta della “Vecchia Signora”, non può non essere ravvisato l’inizio di un nuovo corso: un corso targato Dybala, e non più Cr7.