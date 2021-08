Calciomercato Juventus, bomba Icardi | Game over Psg

Calciomercato Juventus, Icardi ha deciso il suo futuro: la clamorosa indiscrezione dalla Spagna fuga ogni tipo di dubbio.

Dopo l’arrivo di Leo Messi sotto la Tour Eiffel, il futuro di Mauro Icardi è ritornato prepotentemente in discussione. A dispetto della volontà del calciatore, che sui social ha giurato amore eterno al Psg, la sensazione è che l’argentino possa fare le valigie, laddove dovesse subentrare un club realmente disposto ad ingaggiarlo. Sia chiaro, per ora sono stati effettuati solo alcuni sondaggi esplorativi da parte dei club italiani: Juve e Roma su tutti, ma i giallorossi hanno deciso di virare con decisione su Abraham, mentre i bianconeri sono stati “imbrigliati” dalla decisione di Cristiano Ronaldo, che alla fine è restato sotto l’ombra della Mole. Bloccato sul nascere, dunque, l’ipotesi di uno scambio con Cr7, anche se dalla Spagna rimbalza un’indiscrezione che, se confermata, avrebbe del clamoroso.

Calciomercato, Icardi vuole la Juventus: ipotesi prestito con diritto di riscatto

Come rivelato da todofichajes.net, nelle ultime ore Icardi si sarebbe convinto della bontà della proposta della Juve, al punto da spingere verso l’ipotesi “bianconera”: l’operazione potrebbe concludersi sulla base di un prestito con diritto di riscatto ( presumibilmente la cifra in questione si aggirerebbe sui 40-45 milioni), con l’argentino che però dovrebbe decurtarsi lo stipendio. Staremo a vedere quello che succederà: al momento ci limitiamo a catalogarle come “suggestioni”, ma non è detto che non possa nascere qualcosa di molto più concreto in futuro.