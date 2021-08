Calciomercato Juventus, tormentone Dybala | Rinnovo sempre più vicino

Calciomercato Juventus, il rinnovo di Paulo Dybala è sempre più vicino: ecco cosa manca per il sì definitivo della Joya.

Importanti aggiornamenti per quanto concerne il futuro di Paulo Dybala. Oggi è andato in scena il tanto atteso incontro ( il terzo della serie), tra Jorge Antun e i vertici dirigenziali bianconeri, per provare a scrivere la parola fine ad una telenovela che ormai va avanti da tempo. Come riferito da Carlo Laudisa sul suo profilo Twitter, il summit odierno ha provocato un avvicinamento sensibile tra le parti, con la distanza tra domanda ed offerta che si è assottigliata a 1,5 milioni di euro: la “Joya” chiede 10 milioni, mentre la Juve è arrivata ad offrire 8,5 milioni netti, bonus compresi.

Leggi anche –> Calciomercato Juventus, bomba Icardi | Game over Psg

Calciomercato Juventus, il rinnovo di Dybala è sempre più vicino | Le ultime

Trapela comunque ottimismo per quanto concerne la fumata bianca dell’operazione: la Juve non ha fretta di chiudere, e molto probabilmente si aspetterà la fine del mese per ratificare un accordo per il quale sarà necessario un ultimo sforzo da ambo le parti. L’impulso alle negoziazioni è stato dato dalla ferma volontà di Max Allegri, che intende fare dell’ex gioiello del Palermo un vero e proprio faro della sua nuova creatura: anche il calciatore ha sensibilmente ridimensionato al ribasso le sue pretese, e una quadra prima o poi si troverà.