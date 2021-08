Calciomercato Juventus, sorpresa in difesa: uno resta, l’altro va ( in prestito)

Calciomercato Juventus, porti girevoli in casa bianconera per quanto concerne il reparto difensivo: c’è una sorpresa.

Koni De Winter, non Dragusin, è destinato a restare alla #Juve come quinto centrale. KDW positivo in queste settimane, mentre per Dragusin meglio andare a giocare in prestito. Da lunedì la decisione: #Cagliari favorito, poi il Genoa.

Importanti aggiornamenti per quanto concerne le mosse che in casa Juventus si stanno studiando per puntellare il reparto difensivo. Come riportato dal giornalista de “La Gazzetta dello Sport” Luca Bianchin, Koni De Winter è destinato a rimanere in bianconero: ottimo precampionato per lui, nel quale ha impressionato Allegri per abnegazione e voglia di mettersi in gioco. Diverso è il discorso che riguarda Dragusin, con il romeno classe ‘2002 cui verrà data l’opportunità di giocare con maggiore continuità: la Juve vuole continuare ad averne il controllo, ed è quindi ragionevole pensare che un’eventuale operazione potrà essere imbastita con la formula del prestito.

Il Cagliari sembrerebbe essere la destinazione più probabile, ma occhio alle possibile sorprese: anche il Genoa ha effettuato dei sondaggi nelle ultime ore e, complici i buoni rapporti con Madama, non sono escluse novità. Un altro “arrivederci” in prestito potrebbe essere quello di Luca Pellegrini, per il quale anche il Napoli avrebbe avviato dei contatti, alla luce delle condizioni fisiche non sempre ottimali di Fazi Ghoulam.