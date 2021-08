Calciomercato Juventus, Icardi arriva con lo scambio | “Anche subito”

Calciomercato Juventus, scambio ed assalto ad Icardi: la pista che porta a Maurito si fa sempre più calda. Gli aggiornamenti.

Ore frenetiche di calciomercato, a suggellare una sessione estiva di contrattazioni che si è surriscaldata dopo i ben noti trasferimenti di Leo Messi e Romelu Lukaku, che hanno scatenato un effetto domino internazionale. E non è finita qui. Ci sono altre due pedine con le quali si potrebbe andare a dama: gli “alfieri” questa volta sono Mbappè e Cristiano Ronaldo. Se esce il primo, molto probabilmente si muoverà anche il secondo, con la Juve che a quel punto potrebbe decidere di ritornare nuovamente su Mauro Icardi, vecchio desiderio mai sopito del club bianconero.

Calciomercato Juventus, scambio Ronaldo-Icardi: sono ore infuocate

La suggestiva ipotesi relativa ad uno scambio tra Ronaldo ed Icardi campeggia nel taglio laterale della prima pagina del Quotidiano Sportivo, in cui si spiega che Al Khelaifi vorrebbe far coesistere Cr7 e Messi per ingigantire ancor di più il brand Psg, in vista del mondiale del Qatar 2022. Laddove non vi dovesse riuscire in queste poche settimane che ci separano dal gong finale, potrebbe ritornare alla carica il prossimo anno, quando l’ex Real si svincolerà dalla Juventus. E in caso di addio del cinque volte pallone d’oro, i bianconeri si cautelerebbero con Maurito Icardi che, a dispetto delle dichiarazioni d’amore rivolte al Psg, non è considerato incedibile dal club francese.