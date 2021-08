Calciomercato Juventus, manca ancora una figura a centrocampo

Giorni davvero caldi per il calciomercato della Juventus, che diventa sempre più rovente man mano che ci avviciniamo all’inizio della serie A.

Ci si prepara al meglio in vista del debutto in campionato e mister Allegri attende ancora dei rinforzi per avere al più presto la rosa al completo. In attacco è stato definito l’arrivo di Kaio Jorge, adesso però altri gli altri reparti attendono degli innesti. Per cui le prossime settimane saranno quelle decisive per far sì che arrivino a Torino quei calciatori in grado di dare maggiore qualità all’organico e maggiore possibilità di scelta all’allenatore. Praticamente fatta per l’arrivo di Locatelli dal Sassuolo, adesso non è da escludere qualche altro innesto sulla linea mediana.

LEGGI ANCHE —>Calciomercato Juventus, riunione e rinnovo: accordo imminente

LEGGI ANCHE –>Lo Juventus Stadium riapre ai tifosi: tutte le info necessarie