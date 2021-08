Calciomercato Juventus, finalmente Locatelli | Firma imminente

Calciomercato Juventus, la trattativa Locatelli giunta ad un punto di svolta: le parti sono sempre più vicine.

Locatelli-Juventus, ormai ci siamo. Dopo un tira e molla che definire estenuante sarebbe solo ed esclusivamente un eufemismo, la trattativa per il trasferimento del centrocampista del Sassuolo in bianconero è ormai giunta ai titoli di coda. L’accelerata della serata di ieri ha contribuito a gettare le basi per una fumata bianca per la quale bisognerà aspettare ancora solo poche ore.