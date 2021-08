Ronaldo, El Chiringuito ha lanciato la bomba | La Juventus trema

Bomba doveva essere e bomba è stata. El Chiringuito Tv ha svelato la nuova possibile destinazione di Cristiano Ronaldo. Juventus in ansia.

Intorno alle 20 “El Chiringuito Tv“ ha lanciato nel panico gli operatori di mercato di mezza Europa. «A mezzanotte sarà svelata una “bomba” relativa al futuro di Cristiano Ronaldo» avevano scritto su un tweet. Il calcio mondiale ha iniziato ad interrogarsi: sarà un addio o una clamorosa riconferma? Per tutte le ore antecedenti alla trasmissioni è successo praticamente di tutto. Si sono azzardati incroci, clamorosi intrecci con Parigi, ipotizzati rinnovi e rescissioni. Nessuno, però, è andato vicino a quello che dalla Spagna hanno detto.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, futuro Pjanic: l’assist di Koeman

Ancelotti chiama Ronaldo

Carlo Ancelotti avrebbe chiesto il ritorno di Cristiano Ronaldo al Real Madrid, come ha rivelato il giornalista Edu Aguirre stanotte. Secondo il giornalista, l’allenatore italiano sarebbe felicissimo del ritorno della stella portoghese nella squadra bianconera, e infatti avrebbe già avviato contatti con l’ambiente CR7 per discutere del suo ritorno al Real Madrid. E non sarebbe solo l’allenatore italiano ad essere felice del ritorno del capocannoniere bianconero. Lo sarebbe anche gran parte dello spogliatoio che sosterrebbe la sua incoronazione. In questo momento il Real è però concentrato sull’acquisto di Kylian Mbappé, ma a 14 giorni dalla chiusura del mercato nulla è da escludere.