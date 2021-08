Calciomercato Juventus, futuro Pjanic: l’assist di Koeman

Il calciomercato della Juventus continua a rimanere argomento di grande attualità anche se ormai manca poco all’inizio della prossima serie A.

Ci sarà tempo fino alla fine del mese di agosto per mettere a segno dei colpi e dunque rinforzare l’organico di Massimiliano Allegri. Gli obiettivi ormai sono delineati da tempo. Preso Kaio Jorge per rinforzare il reparto offensivo, adesso si guarda al centrocampo. Locatelli ormai pare essere davvero ad un passo dal vestire la maglia della Juventus, rimane in lizza anche Pjanic come possibile rinforzo ma prima ci dovrà essere, almeno così pare, una cessione per riaccogliere il bosniaco.

