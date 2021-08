Manuel Locatelli non sarà il regista della Juventus. Il ragazzo è già a conoscenza di questa ipotesi e sa che potrà giocare anche da mezzala.

Manuel Locatelli e la Juventus è stato un parto lunghissimo, interminabile. Alla fine, però, grazie all’intervento di Andrea Agnelli su Carnevali, lo stallo si è sbloccato. Allegri così ha ricevuto in dote il calciatore che già un anno fa sarebbe dovuto approdare alla corte di Andrea Pirlo. Tuttavia non sarà soltanto il regista della Vecchia Signora. Sarà qualcosa in più e lo ha spiegato bene stamattina la Gazzetta dello Sport.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, Ronaldo sbotta | Annuncio improvviso