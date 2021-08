Calciomercato Juventus, salta l’affare in Serie A: la risposta è negativa. Vuole rimanere in bianconero la prossima stagione.

Salta l’affare in Serie A. Almeno stando alle ultime indiscrezioni di mercato che arrivano proprio in questi minuti. Il difensore ha deciso di rimanere alla Juventus. Rifiutando quindi l’offerta importante, che è arrivata nelle scorse settimane, per il suo cartellino. Ma il ritorno di Massimiliano Allegri lo ha convinto a rifiutarla. E allora la sensazione, netta, a meno che di un cambio repentino negli ultimi giorni di trattative, è quella che lì dietro, la Juventus, non interverrà più.

Daniele Rugani infatti, rientrato dal prestito al Cagliari, avrebbe deciso di rifiutare l’offerta del Napoli che lo avrebbe messo nel mirino visto il destino di Manolas, che sembra pronto a lasciare l’azzurro. La società di De Laurentiis avrebbe chiesto alla Juve delle informazioni sul difensore centrale per capire la fattibilità di una trattativa che avrebbe dovuto portare Rugani alla corte di Spalletti. Ma il calciatore non vorrebbe andare via.

