Marco Tardelli, storico centrocampista della Juventus e vincitore del Mundial ’82, non esita ad indicare la porta a Cristiano Ronaldo.

Marco Tardelli non è uno che va tanto per il sottile. Quando deve dare un giudizio, lo fa senza timore di conseguenze. Così è stato anche oggi in un’intervista alla Gazzetta dello Sport. Ha parlato di Juventus e di Cristiano Ronaldo. «Quanto al ruolo in campo, mi sta bene nella sua posizione a sinistra. Non mi pare abbia fatto danni. Ronaldo ha segnato quasi 30 gol anche nell’ultimo campionato e quei gol, se lui se ne andasse, mancherebbero».

Tardelli e Cristiano Ronaldo

Tardelli poi entra nel dettaglio della questione, con il fuoriclasse portoghese con il muso lungo. E’ imprigionato nella sua cella d’oro, fatta di 31 milioni netti annui. «Per me, la conferma sarebbe una buona notizia per la Juve, ma tutto dipende da lui, da quanta voglia ha di restare». L’opinione diffusa, tuttavia, è che voglia cambiare aria e che non abbia trovato alcun top-club ad accoglierlo. «E allora, è meglio cambiare» chiosa l’ex centrocampista della Juventus e del Mundial ’82. Lui con qualche fuoriclasse ha giocato e conosciuto quanto siano naif.