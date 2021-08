Calciomercato Juventus, si muove Agnelli | Incontro per la firma

Calciomercato Juventus, Agnelli si muove in prima persona per provare a raggiungere l’accordo: le ultimissime.

Una delle spine da risolvere per la Juventus è sicuramente rappresentata dalla questione rappresentata dal futuro di Paulo Dybala, con la Joya che non ha ancora rinnovato il suo contratto con i bianconeri in scadenza nel 2022. Nel giorni scorsi sono andati in scena summit esplorativi nei quali si è cominciato a parlare anche di cifre, sebbene ora come ora permanga una differenza che, sebbene assottigliata, è ancora sostanziale, tra domanda ed offerta. L’attaccante argentino chiederebbe un quinquennale a circa 10 milioni di euro a stagione, mentre la Juve avrebbe messo sul piatto un quadriennale a circa 8 milioni di euro più 2 di bonus. Distanza non abissale, ma serviranno altri incontri per venirsi incontro: e in questo senso c’è una novità da prendere in considerazione.

Leggi anche –> Calciomercato Juventus, doccia gelata Pjanic | Annuncio Mediaset

Calciomercato Juventus, rinnovo Dybala: possibile incontro con Agnelli

Secondo quanto riferito da Sky Sport, nell’incontro in programma la settimana prossima tra gli uomini mercato bianconeri e il procuratore del numero 10, Jorge Antun, dovrebbe essere presente anche Andrea Agnelli, verosimilmente per provare a dare una sterzata importante ad una trattativa che si sta trascinando da tanti, troppi mesi. Trapela comunque ottimismo per una fumata bianca, ma c’è ancora qualcosa da limare: ecco perché Andrea Agnelli in persona potrebbe decidere di scendere in campo.