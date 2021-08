Calciomercato Juventus, doccia gelata Pjanic | Annuncio Mediaset

Pjanic non è al momento un’ipotesi per la Juventus, per la Fiorentina un’idea intrigante

Come rivelato da Niccolò Ceccarini, Pjanic al momento non rappresenterebbe un’ipotesi per la Juventus, mentre per la Fiorentina rappresenterebbe un’idea intrigante: i gigliati hanno bisogno di un rinforzo importante in mediana, anche perché Amrabat sarebbe entrato nel mirino dell’Atalanta, soprattutto se gli orobici dovessero cedere Pasalic, che fa gola ad alcuni club di Premier League. Come già ribadito in precedenza, Cherubini è ostacolato dall’assenza di cessioni; neanche per la Fiorentina sarà agevole, però, riuscire a mettere le mani su Pjanic, il cui ingaggio si aggira sugli 8,5 milioni di euro annui. Si è parlato di una compartecipazione del Barcellona, ma è un’idea che, sebbene affascinante, al momento non è sfociata in una vera e propria trattativa.