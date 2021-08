Calciomercato Juventus, è sfida al Bayern Monaco per il talento inglese. Anche i bianconeri pronti a inserirsi nella trattativa

Una sfida vera e propria per cercare di strappare al Psv il cartellino dei uno dei giovani più promettenti del panorama calcistico inglese. E alla lista delle contendenti, secondo quanto riportato dal DailyStar, si sarebbe inserita anche la Juventus, insieme al Bayern Monaco. Allungando la lista delle pretendenti che, vedevano in prima linea, anche Manchester United, Leicester e Tottenham.

L’interesse gira tutto attorno al centrocampista offensivo, che può giocare anche da prima punta, Madueke. Diciannove anni, qualità da vendere, è un tesserato della società olandese che, appena ne ha annusato le qualità, ha deciso di prenderlo per testarlo nella propria Accademy. E tanto ha fatto bene che ha conquistato anche una chiamata con la nazionale Under 21 inglese oltre, ovviamente, passare in maniera molto veloce in prima squadra. Ed è stato da quel momento in poi che, soprattutto i club di Premier League, hanno deciso di vederlo da vicino. Cinque gol in sette partite già quest’anno. Diciamo che ha iniziato davvero alla grande la stagione.

