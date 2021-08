Calciomercato Juventus, addio Ronaldo | Il sostituto arriva dalla Premier

Calciomercato Juventus, già individuato il sostituto di Cr7, nel caso in cui il portoghese dovesse partire.

A pochi giorni dalla chiusura del mercato, non si sono ancora diradate le nubi attorno al futuro di Cristiano Ronaldo, la cui cessione, non può non essere presa in considerazione come pista di mercato percorribile. Il “malumore” social esternato dal portoghese è un chiaro indizio della sua voglia di stornare da sé ogni possibile voce sul suo conto, ma allo stesso tempo è l’emblema di un malessere che rende ancora più nebuloso il legame tra il cinque volte pallone d’oro e il mondo bianconero. A 11 giorni dalla fine della sessione estiva di negoziazioni, però, le possibili destinazioni di Cr7 diventano sempre meno percorribili; smentito un possibile ritorno al Real Madrid dal diretto interessato, restano solo Psg e City come destinazioni plausibili.

Calciomercato Juventus, il possibile sostituto di Cristiano Ronaldo: le ultime

Come rivelato da “Il Corriere dello Sport“, Jorge Mendes avrebbe avuto dei colloqui con il City di Guardiola, la cui prima scelta, però, continua ad essere Harry Kane: un accordo con il Tottenham, però, non è stato ancora raggiunto, e non è escluso che i Citizens non possano virare sull’attaccante della Juventus, fermo restando che nei giorni scorsi avrebbero effettuato alcuni sondaggi anche per Vlahovic. Secondo quanto riferito da “La Gazzetta dello Sport“, un papabile sostituto di Cr7, che comunque fa gola anche al Psg, qualora Mbappé dovesse entrare nell’ordine di idee di fare le valigie anzitempo, continua ad essere Gabriel Jesus, che Guardiola non considera una priorità all’interno del suo scacchiere tattico, e che potrebbe sbarcare all’ombra della Mole con una formula relativamente vantaggiosa.