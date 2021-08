Juventus, sorpresa nella formazione di Udine | Chi gioca dal 1′

Massimiliano Allegri è intenzionato a regalare delle novità nella trasferta dei bianconeri ad Udine. Non ci sarà Locatelli, però Ramsey è in rampa di lancio.

In campo non ci sarà Manuel Locatelli. Probabilmente il nuovo acquisto della Juventus non sarà neppure convocato. E’ indietro dal punto di vista fisico e poi è giusto che lasci spazio a chi ha tirato la carretta in questo precampionato. Ecco perché Massimiliano Allegri, già nel test contro l’Under 23 della Juventus ha fatto capire a chiare lettere una cosa. Può giocare Aaron Ramsey dall’inizio. Ed anche con merito, probabilmente.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, sfida a due per il mediano | Cessione immediata

Ramsey in campo dal 1′