Calciomercato Juventus, due squadre sarebbero interessate ad ingaggiare subito il giovane centrocampista bianconero.

Calciomercato Juventus, la squadra bianconera avrebbe ricevuto interesse da due squadre di Serie B per il giovane centrocampista. Si parla infatti di Alessandria e Crotone in pole per acquistare il giovane Ranocchia, classe 2001 che ha già avuto modo di mettersi in mostra. Come riporta ‘La Gazzetta dello Sport’, i due club sarebbero interessati alle prestazioni del giovane ragazzo che sta incantando per le sue qualità.

Calciomercato Juventus, sfida a due per il mediano | Cessione immediata

Ovviamente le due squadre acquisterebbero il ragazzo con la formula del prestito, visto che Allegri potrebbe nuovamente puntare su di lui, non appena pronto per stare in prima squadra. Anche la società è di questo punto di vista.