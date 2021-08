Calciomercato Juventus, tormentone Pjanic | Allegri ne è sicuro

Calciomercato Juventus, possibile ritorno di Pjanic: Allegri ha detto la sua nella conferenza stampa. Ecco le sue parole.

Chiusa la telenovela Locatelli e solo placata quella relativa a Cristiano Ronaldo, in casa Juve è ormai deflagrato un altro tormentone, ovvero quello legato ad un possibile ritorno di Miralem Pjanic. Il bosniaco non ha fatto mistero di voler riabbracciare la “Vecchia Signora“, ma ora come ora non sembrano esserci ancora gli incastri giusti, dal momento che non è partito nessuno dei centrocampisti bianconeri attualmente in rosa. Nelle ultime ore sembrerebbe essersi fatta sotto la Fiorentina, con Commisso pronto a “scippare” quella Juve nei confronti della quale pochi giorni fa ha rivolto parole al veleno. Di questo, e di tanto altro, si è parlato nel corso della conferenza stampa di Max Allegri, alla vigilia della sfida con l’Udinese.

Calciomercato Juventus, le parole di Allegri: Pjanic ritorna?

Anche Allegri ha detto la sua, prima di Udinese-Juventus, glissando di fatto sull’argomento: “Per il mercato ci pensa la società, sono molto contento dei giocatori che ho a disposizione; ci sono molti giovani, bisogna provare a migliorarli. L’anno scorso questa squadra ha fatto un buon lavoro, e bisogna continuare su quella strada”.