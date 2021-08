Juventus, contro l’Udinese uno in attacco rimarrà fuori

🎙 Allegri: «Noi lottiamo per lo scudetto: vincere domani sarà importantissimo per partire bene. Dobbiamo affrontarle tutte con grande rispetto dell'avversario. Serve tecnica, equilibrio e solidità»

Juventus, Ronaldo sarà titolare con Dybala

Quello maggiore riguarda proprio l’attacco, visto che Ronaldo non ha giocato il test di giovedì con l’Under 23. Secondo le ultime indiscrezioni comunque il portoghese dovrebbe far parte dei titolari ad Udine, con Dybala al suo fianco in un 4-4-2 pronto a diventare 4-3-3 con gli inserimenti a turno di Chiesa o Bernardeschi, esterni di centrocampo. Dunque Morata sembra essere l’attaccante destinato a rimanere fuori. Szczesny giocherà tra i pali con una linea a quattro dietro composta da uno tra Danilo o Cuadrado, De Ligt, Bonucci e Alex Sandro. A centrocampo sono out Rabiot e Arthur per infortunio, McKennie invece è squalificato. Bentancur e Ramsey dall’inizio dunque con Locatelli carta da giocare a match in corso.