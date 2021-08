Calciomercato Juventus, colpo di scena clamoroso: irrompe anche Luciano Spalletti. Le ultime indiscrezioni sono inequivocabili.

Il tormentone Pjanic è ancora lungi dall’essere concluso. Il bosniaco, che non continuerà la sua esperienza in forza al Barcellona per le ben note vicissitudini economiche finanziarie che caratterizzano in questo frangente i blaugrana, vuole ritornare alla Juventus, e non ha fatto nulla per nascondere il suo intento. I bianconeri, però, dal canto loro, non possono ancora affondare il colpo con decisione, dal momento che la grana cessioni non è stata risolta; Ramsey continua a pendere come una spada di Damocle sulle casse della Vecchia Signora, ed Allegri continua con lo schierarlo come metronomo di centrocampo. Nelle ultime ore hanno effettuato dei sondaggi esplorativi non solo la Roma, ma anche la Fiorentina; tuttavia, bisogna aggiungere un’altra outsider che “rischia” di far saltare il banco.

Calciomercato Juventus, anche il Napoli su Pjanic: le ultime

Come rivelato da “Il Corriere dello Sport“, anche il Napoli potrebbe dire la sua nella corsa a Miralem Pjanic, con Spalletti che avrebbe invocato a gran voce un rinforzo in mezzo al campo, e a cui non dispiacerebbe affatto avere a che fare con la classe e la qualità di Mire, che aspetta ancora il da farsi. Ricordiamo che il calciatore percepisce al Barcellona qualcosa come 8,5 milioni di euro netti ( bonus compresi) a stagione; ragion per cui, sarà necessaria un’inevitabile decurtazione dell’ingaggio. La partita si preannuncia complessa, ma a pochi giorni dalla chiusura ufficiale della sessione di calciomercato non sono da escludere colpi di scena.