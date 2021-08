Calciomercato Juventus, bomba McKennie | Addio più vicino: asta in Premier!

Calciomercato Juventus, la cessione di McKennie appare sempre più probabile: si potrebbe originare una clamorosa asta.

McKennie e la Juventus potrebbero dirsi addio, clamorosamente. Stando a quanto riferito da Nicola Balice, il centrocampista texano non avrebbe convinto Max Allegri, con la Juve che starebbe spingendo forte per la sua cessione: la destinazione Aston Villa pare essere quella più probabile, ma occhio alla concorrenza del Tottenham, con Paratici che conosce molto bene le qualità dell’ex Schalke, avendolo lui stesso portato sotto l’ombra della Mole. Ricordiamo che la “Vecchia Signora” continua a chiedere 30 milioni di euro per lasciarlo partire, ma l’impressione è che, stando così le cose, si potrebbe accontentare anche di qualche milione di euro in meno, pur di avere campo libero per sferrare l’assalto a Miralem Pjanic, finito nel mirino di altri club come la Fiorentina.

