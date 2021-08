Calciomercato Juventus, visite mediche e firma | Via libera per Cherubini?

Calciomercato Juventus, fissate le visite mediche, dopo le quali ci sarà la firma sul contratto: potrebbe palesarsi una ghiotta occasione.

A meno di clamorosi colpi di scena, la Juve non dovrebbe intervenire nuovamente sul mercato; dove per colpo di scena, in questo caso, si intende qualche partenza in mezzo al campo, che spalancherebbe le porte al ritorno di Miralem Pjanic, che è entrato prepotentemente nel mirino della Fiorentina. Gigliati scatenati sul mercato, con i Viola che hanno praticamente chiuso con l’Arsenal l’operazione Lucas Torreira, che sbarcherà a Firenze con la formula del prestito oneroso con diritto di riscatto: visite mediche già programmate per l’ex Samp, che si appresta a diventare una nuova pedina da inserire nello scacchiere tattico di Vincenzo Italiano.

L’acquisto di Torreira non esclude necessariamente quello di Pjanic, ma la Fiorentina è attesa ad uno sforzo economico importante per riportare il bosniaco in Italia. Dalle ultime indiscrezioni che trapelano dalla Spagna, infatti, i toscani dovrebbero pagare almeno 4,5 milioni di euro di ingaggio all’ex Juve, con la restante parte degli 8 milioni più bonus che percepisce al Barcellona, che sarebbero coperti dal club blaugrana, almeno in parte. La Fiorentina ha voluto dunque cautelarsi con Torreira, l’acquisto del quale potrebbe rivelarsi una buona notizia per la Juve, che spera ancora di riuscire a mettere le mani su Mire.