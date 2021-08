Calciomercato Juventus, colpo di scena Ronaldo | Mbappè non ha dubbi

Calciomercato Juventus, intrigo Ronaldo: si decide tutto al fotofinish. I rumours attorno al portoghese non accennano a placarsi.

La sensazione è che ne sentiremo delle belle. Ancora. Del resto, quando a monopolizzare la scena vi è un cinque volte pallone d’oro, è chiaro che lo si faccia in modo pervasivo, senza soluzioni di continuità: quale sarà la prossima squadra di Cristiano Ronaldo? La risposta più logica e, quasi sicuramente, la più plausibile è comunque la Juventus: il portoghese ha un contratto con la “Vecchia Signora” che scade nel 2022, e al momento non c’è nessuna squadra che si è seduta al tavolo delle negoziazioni per chiedere di acquistare Cr7. Ma ciò non toglie che questo possa accadere nelle prossime ore; in tale ottica, l’esclusione dell’ex Real dai titolari di Udine assumerebbe ancora più senso.

Stando a quanto riferito da “RMC SPORT“, Kylian Mbappè avrebbe esternato il suo desiderio di cambiare aria, e di lasciare il Paris Saint Germain: ogni ipotesi del rinnovo del contratto in scadenza nel 2022 è definitivamente naufragata, con buona pace di Leonardo, che ha spinto molto sotto questo fronte. Ragion per cui, non è detto che il Real, da tempo sulle tracce dell’ex Monaco, non decida di anticiparne l’approdo, presentando un’offerta irrinunciabile al Psg: scenario che ora come ora non si è concretizzato, ma potrebbero esserci delle novità a stretto giro di posta sotto questo punto di vista, con un riflesso immediato anche sul futuro di Cr7.