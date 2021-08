Calciomercato Juventus, futuro Ronaldo | Il quesito di Rummenigge

Siamo ormai quasi arrivati alla conclusione del calciomercato anche per la Juventus ma è sempre il nome di Cristiano Ronaldo a tenere banco.

Nei giorni scorsi c’è stata una netta presa di posizione da parte del campione portoghese, ormai da mesi indicato come possibile partente bianconero. Ronaldo ha chiesto un maggior rispetto della sua persona, ma anche nelle ultime ore si è tornato a parlare di una sua possibile cessione altrove. Anche se c’èd a ribadire come anche ieri, seppur subentrato a match in corso, il numero sette abbia ancora una volta dimostrato di essere un calciatore imprescindibile per la Juventus.

