Cristiano Ronaldo non ha chiesto la cessione | La situazione

Cristiano Ronaldo non ha chiesto la cessione alla Juventus. Il portoghese proverà a dare l’addio alla Vecchia Signora entro il 31 agosto.

Secondo Sky Sport, Cristiano Ronaldo non ha comunicato alla Juventus l’intenzione di volere andare via. Inoltre, il club bianconero non ha ricevuto nessuna offerta per CR7. Inoltre, la Juventus per cedere Ronaldo deve incassare circa 28 milioni di euro per non correre il fischio di fare una minusvalenza. Si tratta di una cifra che oggi nessun club sarebbe in grado di dare. Non tanto per il cartellino, ma quanto per i 31 milioni di ingaggio.

