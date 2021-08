Calciomercato Juventus, irruzione a sorpresa per Dragusin

Calciomercato Juventus, il futuro di Radu Dragusin è ancora tutto da scrivere: si segnala un’irruzione a sorpresa.

Il futuro di Radu Dragusin è ancora tutto da scrivere: il difensore romeno classe ‘2002, sul quale era forte da tempo l’interesse del Cagliari, stando a quanto riferito da TMW sarebbe entrato nel mirino anche dell’Hellas Verona, a caccia di un rinforzo difensivo per completare il reparto a disposizione di Di Francesco, dopo le incertezze palesate nella prima di campionato contro il Sassuolo. Ricordiamo che Cherubini ha posto il veto ad un’eventuale cessione a titolo definitivo del centrale acquistato dalla “Vecchia Signora” nel lontano 2018-19 dalle giovanili del Regal Bucarest: l’unica formula che sarà presa in considerazione, dunque, sarà quella del prestito.

Ricordiamo che nella scorsa stagione, Dragusin è stato chiamato in causa da Andrea Pirlo in alcune circostanze: una volta in campionato contro il Genoa, due volte in Coppa Italia e uno spezzone di gara in Champions League, per un difensore poliedrico, in grado di gravitare non solo nella linea centrale della difesa, ma anche sull’out di destra. I rapporti tra l’Hellas e la Juve sono buoni, come testimonia l’affare Frabotta, e chissà che l’assalto degli scaligeri non possa davvero far saltare il banco.