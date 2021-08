Calciomercato Juventus, dietrofront McKennie | Annuncio Sky

Tottenham are currently not negotiating with Juventus for Weston McKennie on potential swap deal with Moussa Sissoko. Both clubs are not interested. 🚫 #THFC #Juve

Juventus will only sell Wes McKennie if they receive “important bids” – more than €25/30m.

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 24, 2021

Come riportato dal giornalista di Sky Fabrizio Romano, il Tottenham e la Juventus, ad oggi, non stanno negoziando un possibile scambio McKennie-Sissoko, ipotesi lanciata da “Tuttosport“. Entrambi i club, si legge dal tweet, non sono interessati; chiaramente ciò non esclude che da qui fino al 31 agosto una trattativa non possa nascere, ma ad oggi non c’è nulla di concreto a riguardo. Ricordiamo che anche alcuni club di Bundesliga hanno effettuato alcuni sondaggi esplorativi per il texano, ma la pista per il ritorno in Germania di McKennie non è stata battuta ancora con convinzione. Vi daremo ulteriori ragguagli nel corso delle prossime ore.