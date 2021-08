Calciomercato Juventus, colpaccio dal City | Ribaltone Sky: la rivelazione

Calciomercato Juventus, affare con il City: la verità su una presunta trattativa con i Citizens per il difensore.

Con la partenza di Demiral e il sempre più probabile addio di Dragusin, finito prepotentemente nel mirino del Cagliari, in casa Juventus si sta valutando la possibilità di puntellare il reparto difensivo che negli ultimi anni ha denotato più di uno scricchiolio. Un’eventuale operazione in prestito, sia chiaro, altrimenti non si spiegherebbe la cessione di Demiral, con il turco finito all’Atalanta in prestito con diritto di riscatto; nelle ultime ore era stato accostato ai bianconeri anche il profilo di Aymeric Laporte, che non è considerato una priorità da Pep Guardiola, a dispetto dell’esoso esborso fatto dai Citizens per acquistarlo.

Manchester City are waiting for new bids for Bernardo Silva in the next days – no agreement with any club yet. Aymeric Laporte was offered to Spurs in Kane deal two months ago but no agreement – Juventus are not interested in signing him. 🔵 #MCFC