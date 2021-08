Per la Juventus cattive notizie arrivano dall’infermeria oggi pomeriggio. Notizie che potrebbero anche condizionare il calciomercato bianconero.

Dopo Kaio Jorge infatti un altro giocatore bianconero deve fermarsi a causa di un infortunio. E’ Ramsey, che Allegri ha schierato contro l’Udinese dal primo minuto. Il tecnico sta provando in questa fase iniziale della stagione l’ex Arsenal nella posizione di mediano, ora dovrà cercare però una nuova soluzione, magari lanciando Locatelli titolare già nel prossimo match di campionato.

Juventus, nuovi esami per Ramsey tra dieci giorni

Come si legge infatti sul sito ufficiale del club bianconero, “Aaron Ramsey, a causa di un problema muscolare riferito al termine del match giocato contro l’Udinese, è stato sottoposto questa mattina presso il J|Medical ad esami diagnostici che hanno evidenziato una lesione di basso grado del muscolo grande adduttore della coscia destra. Tra 10 giorni sarà sottoposto a nuovi esami per definire con precisione i tempi di recupero”. Il gallese dunque rischia uno stop e salterà senza dubbio la prossima partita. A questo punto la Juventus potrebbe anche accelerare in chiave mercato per trovare un nuovo mediano.