Calciomercato Juventus, addio Ronaldo: blitz di Mendes a Torino

Calciomercato Juventus, tormentone Cristiano Ronaldo: blitz di Mendes a Torino per discutere del futuro del suo assistito.

La notizia clamorosa l’ha lanciata Romeo agresti di goal.com: Mendes, procuratore di Cristiano Ronaldo, è arrivato a Torino per discutere il futuro del suo assistito. Un blitz inatteso, che può cambiare in maniera veloce le sorti del calciatore e di conseguenza anche quelli della Vecchia Signora. All’apparenza non ci sarebbero motivi per questa visita: il portoghese ha ancora un anno di contratto con la Juventus, e la società, anche domenica scorsa, ha ribadito che il calciatore rimarrà anche la prossima stagione. Ma sin dall’inizio sono apparse come dichiarazioni di facciata: la sensazione, dopo la panchina di Udinese, è stata sin da subito di un addio anticipato.

Leggi anche –> Calciomercato Juventus, svolta Ronaldo | Possibile incontro Psg-Agnelli

Calciomercato Juventus, Mendes a Torino

Nel giorno in cui, inoltre, Leonardo ha confermato la volontà di Mbappè di lasciare il psg per andare ad accasarsi al Real Madrid. Una trattativa, questa, legata a doppio filo con quella che potrebbe portare Cr7 alla corte di Pochettino già nei prossimi giorni. La cosa certa è che la Juventus dovrà cautelarsi in qualche modo: Gabriel Jesus è il primo nome sulla lista. Ma questa può essere la notte decisiva per conoscere le sorti di Cr7, che potrebbe lasciare la Juventus dopo tre anni dal suo arrivo salutato con giubilo.