Problema Nazionali, il comunicato della Lega a sostegno dei club

Intrigo Convocazione Nazionali: ecco il comunicato della Lega che fa chiarezza: presa di posizione importante.

Sulla scia di quanto fatto dagli organi competenti in Bundesliga e Premier League, anche la Lega Serie A ha preso posizione a favore dei club, nella diatriba sorta in merito alla decisione presa da molti club, di proibire l’impiego di calciatori convocati dalle rispettive nazionali, in concomitanza degli impegni con i rispettivi club. Un annuncio che sicuramente fa felice anche la Juventus, che a meno di clamorosi colpi di scena ( sempre da mettere in preventivo in questo genere di situazioni), potrà avere a disposizione i propri sudamericani in vista dell’impegno contro il Napoli.

Ecco il comunicato: “La Lega sosterrà in ogni sede la decisione dei propri Club di non rilasciare i calciatori convocati dalle rappresentative nazionali per giocare in paesi al cui rientro in Italia sia previsto l’isolamento fiduciario in ottemperanza alle disposizioni di legge vigenti in materia di virus Sars-Cov-2. la decisione della FIFA di non estendere le eccezioni alle convocazioni per i paesi dove sussista un obbligo di quarantena al rientro (circolare 1749 FIFA) e le diverse limitazioni connesse alla diffusione della pandemia creerebbero disparità competitive per le squadre che consentissero aipropri tesserati di viaggiare in tali paesi”.