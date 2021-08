Calciomercato Juventus, c’è una novità sul futuro del difensore bianconero Daniele Rugani, ritornato in bianconero.

Calciomercato Juventus, novità importanti sul futuro di Daniele Rugani. Il classe 1994 è tornato in bianconero dopo il prestito prima in Francia e poi di nuovo in Serie A. Stando infatti all’indiscrezione riportata da ‘Il Mattino’ il difensore azzurro resterà in bianconero come quarto difensore proprio per volere del nuovo allenatore Massimiliano Allegri.

Calciomercato Juventus, futuro Rugani | C’è una novità

Il giocatore per diverso tempo è stato accostato all’altra rivale per il titolo, il Napoli. Ma stando alle ultime indiscrezioni, il giocatore è destinato a rimanere ancora a Torino per volere proprio del mister Allegri.