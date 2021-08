Calciomercato Juventus, erede Ronaldo | Obiettivi in Serie A

Calciomercato Juventus, per l’erede di Cristiano Ronaldo Cherubini guarda anche in Serie A. Cambiano gli obiettivi della dirigenza bianconera

Il tempo è poco e si deve stringere. Ronaldo andrà via e la Juventus è costretta a cercare un sostituto sul mercato a pochi giorni dalla chiusura delle trattative. Un compito non semplice per Cherubini. Che potrebbe chiedere al Manchester City e al Psg – le due squadre che sarebbero interessate al portoghese, anche se la formazione di Guardiola sembra quella più avanti – magari di inserire qualche pedina di scambio nell’affare che sembra essere comunque in via di definizione.

Negli inglesi, il nome che piace a Massimiliano Allegri, è quello di Gabriel Jesus; nei francesi, l’unico in grado di poter prendere il posto di punta centrale è quello di Icardi: anche se, in questo caso, c’è anche Morata dentro la rosa. Ma sicuramente non sarà facile in entrambi i casi. E allora Cherubini avrebbe cambiato obiettivi, mettendo nel mirino due elementi che militano nel campionato italiano.

