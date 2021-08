Calciomercato Juventus, blitz per Ronaldo | “Offerta da 25 milioni”

Calciomercato Juventus, pronta l’offerta del City per accontentare Cristiano Ronaldo: 25 milioni sul piatto.

Tempi serrati; il lavoro di mediazione di Jorge Mendes tra il Manchester City e la Juventus, ha smosso sicuramente le acque. Il procuratore di Cristiano Ronaldo ha riferito ai Citizens che i bianconeri non sono disposti a cedere gratis il cartellino di Cr7, e il club inglese starebbe entrando nell’ordine di idee di formalizzare un’offerta ufficiale alla Juve, la cui richiesta si attesta sui 28-30 milioni di euro.

Secondo quanto riportato da Marcello Chirico, sul tavolo della Juventus sarebbe in arrivo un’offerta da 25 milioni proveniente dal Manchester City: un’offerta che, stando così le cose, potrebbe anche essere accettata dal club torinese, alla luce della volontà del calciatore, che sta spingendo per lasciare Torino.

Leggi anche –> Calciomercato Juventus, bye bye Ronaldo | Virata decisa su Icardi

In arrivo alla #Juventus possibile offerta da 25mln del @ManCity per #CristianoRonaldo — Marcello Chirico (@MarcelloChirico) August 26, 2021

Chi arriverebbe se effettivamente dovesse partire Ronaldo? Il contatto con Icardi c’è stato, con Maurito che si sarebbe preso del tempo per decidere se accettare o meno la proposta bianconera: è l’argentino il primo nome sulla lista per sostituire Cr7, più staccati invece Aubameyang e Lacazette. Come riportato da Alfredo Pedullà, occhio anche alla tentazione Kean, per il quale si è tenuto un incontro quest’oggi alla Continassa, alla presenza di Mino Raiola.