Calciomercato Juventus, bye bye Ronaldo | Virata decisa su Icardi

Calciomercato Juventus, per il dopo Ronaldo sempre più calda la pista che porta a Mauro Icardi: c’è una dead line. Alternative in Premier.

Terremoto Ronaldo: la decisione di Cristiano Ronaldo di lasciare la Juventus a pochi giorni dalla chiusura del mercato, scatenerà un effetto domino di vaste proporzioni. Non ci soffermeremo tanto nella disamina della trattativa sempre più calda per il trasferimento del cinque volte Pallone d’oro al Manchester, ma nell’identikit del suo possibile sostituto che, stando a quanto riferito da Sportitalia, sarebbe stato individuato in Mauro Icardi. L’argentino si sarebbe preso del tempo: 24-48 ore, non di più, anche perché il 31 agosto è dietro l’angolo. Tempo che sarà utile all’attaccante per sciogliere le riserve sul suo futuro: se accettare la corte di quella “Vecchia Signora” con la quale flirta ormai da anni, o restare al Psg, e giocarsi il posto con gli altri attaccanti in rosa.

Leggi anche –> Calciomercato Juventus, rilancio Real | Summit Ronaldo-Psg: ecco l’esito

Calciomercato Juventus, le alternative ad Icardi portano in Premier League

Quest’oggi Mino Raiola si è recato alla Continassa, verosimilmente per discutere del futuro di Moise Kean, altro attaccante che potrebbe fare al caso dei bianconeri; tuttavia, le alternative più credibili ad Icardi portano in Premier League, e più nello specifico conducono all’Arsenal, squadra nella quale militano Lacazette ed Aubameyang. Al momento, però, si tratta solo di idee: il tentativo forte, deciso, lo Juve lo ha fatto per Icardi, che dovrà dare una risposta in tempi relativamente brevi.