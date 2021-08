Sorteggio Champions League LIVE | Le avversarie della Juve

Sorteggio Champions League LIVE: ecco le avversarie per il girone della prossima manifestazione Europea. Le rivali di Allegri nella strada verso gli ottavi di finale.

Il sorteggio è ufficialmente iniziato. Si parte con le teste di serie.

I gironi LIVE

GRUPPO A: Manchester City, PSG, Lipsia, Club Brugge.

GRUPPO B: Atletico Madrid, Liverpool, Porto, Milan.

GRUPPO C: Sporting CP, Borussia Dortmund, Ajax, Besiktas.

GRUPPO D: Inter, Real Madrid, Shakhtar Donetsk, Sheriff Tiraspol.

GRUPPO E: Bayern Monaco, Barcellona, Benfica, Dinamo Kiev.

GRUPPO F: Villarreal, Manchester United, Atalanta, Young Boys.

GRUPPO G: Lille, Siviglia, Salisburgo, Wolfsburg.

GRUPPO H: Chelsea, Juventus, Zenit, Malmo.

Oggi la Juventus scoprirà le sue avversarie della prossima Champions League. Alle 18 infatti inizia il sorteggio della fase a gironi. I bianconeri, dopo tantissimo tempo, non sono più nella prima fascia della manifestazione. Lì ci vanno le vincitrici delle due Coppe Europee più le vincenti dei vari campionati europei. E allora la formazione di Massimiliano Allegri, nella seconda urna, è in buona compagnia, visto che ci sono tra le altre anche Real Madrid, Psg e Liverpool. Che almeno in questa fase non potranno essere incontrate.