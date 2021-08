Calciomercato Juventus, addio Ronaldo | Colpo di scena Manchester

Come spiega il giornalista Fabrizio Romano, “Il Manchester United è in contatto diretto con Jorge Mendes da ieri sera per il ritorno di Cristiano Ronaldo. Ora si deve parlare di cifre dell’affare, del potenziale stipendio e anche della somma da versare alla Juventus”. Si profila dunque un vero e proprio derby di calciomercato per il campione portoghese, con lo United che pare aver sorpassato definitivamente il City nella corsa a CR7. Solskjaer sarebbe senz’altro ben felice di accogliere Ronaldo nella sua squadra, per il portoghese si tratterebbe di un ritorno.

Manchester United have been in direct contact with Jorge Mendes since yesterday night for Cristiano Ronaldo comeback. Now board talking about figures of the deal, potential salary & also fee for Juventus. 🔴🇵🇹 #MUFC

Man United are now “seriously interested” – as Man City too. pic.twitter.com/InVvBKua1J

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 27, 2021