Champions League, sorteggio di ferro. Chi sono le avversarie della Juve

Ha pescato male la Juventus nel girone di Champions League. Lukaku vuole segnare ancora a Chiellini, poi il temibile Zenit e il Malmoe.

Non è andato bene il sorteggio alla Juventus in Champions League. I bianconeri hanno pescato dall’urna il Chelsea, lo Zenith e il Malmoe allenato dall’ex Milan Tomasson. In particolare i Campioni d’Europa, che hanno appena acquistato Lukaku, sono i candidati al primo posto. Difficilmente la Vecchia Signora riuscirà a sovvertire i favori del pronostico del girone. Sarà lotta aperta, pertanto, per la seconda piazza. Con la terza, invece, si retrocede in Europa League.

