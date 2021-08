Calciomercato Juventus, secco no di Guardiola per l’erede di Ronaldo. I bianconeri costretti a guardare verso altri lidi

Con la cessione di Cristiano Ronaldo al Manchester City che è praticamente cosa fatta, la Juventus è alla ricerca dell’erede del portoghese che ha deciso di tornare in Premier League, sempre nella città di Manchester, ma questa volta con l’altra squadra. I bianconeri quindi sono alla ricerca di almeno un attaccante – anche se ne dovrebbero arrivare due – per coprire il buco lasciato da CR7: le parole di domenica quindi erano tutte di facciata, come abbiamo ampiamente spiegato. La rottura è stata totale.

Ma tornando all’obiettivo della Juve, arriva in queste ore anche il secco no da parte di Guardiola alla cessione di un calciatore che Cherubini avrebbe messo nel mirino: Gabriel Jesus infatti è ritenuto dal tecnico catalano incedibile, nonostante la serie possibilità che lo stesso possa trovare davvero poco spazio da qui alla fine della stagione. Perché oltre Ronaldo, ai Citizens è arrivato Grealish.

LEGGI ANCHE: Calciomercato Juventus, ultim’ora Ronaldo: rottura totale!